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CNN: Укладення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників може відбутися вже за кілька днів
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Сікорський: Набагато краще витратити гроші на захист України, ніж потім відновлювати її
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О'Хенлон: російські сили можуть "прискорити темп і збільшити кровопролиття" в Україні
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Кірбі: США продовжуватимуть працювати над досягненням миру, який відповідає цілям українського народу
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Депутат естонського парламенту на велосипеді проїхав з Таллінна до Києва
- 13:15
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Підсумкові обсяги виробництва газу «газпромом» стали найнижчими за 34 роки, що існує компанія, - ЗМІ
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Гетманцев: PornHub став офіційним платником податку в Україні
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Свириденко: У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення росії
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Кабмін дозволив АРМА купувати військові облігації
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Кабмін ухвалив рішення про виділення 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів
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Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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