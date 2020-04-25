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CNN: Укладення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників може відбутися вже за кілька днів

05.05.2024 / 13:15
Американські та ізраїльські офіційні особи заявляють, що укладення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників може відбутися вже за кілька днів, після цього переговори триватимуть стосовно уточнення її деталей.

Як передає Укрінформ з посиланням на CNN, про це повідомили учасники зустрічі в Каїрі за участю представників Ізраїлю, ХАМАСу та ключового переговірника – директора ЦРУ Білла Бернса. За їхніми словами, вони досягли прогресу в обговоренні технічних аспектів домовленостей.

Очікується, що узгодження остаточної угоди про перемир’я між двома сторонами займе ще кілька днів або тиждень.

Водночас американські посадовці нагадують, що, попри досягнутий прогрес, попередні зусилля в цьому напрямку неодноразово завершувалися невдачею і зривалися в останню хвилину.

ХАМАС, Ізраїль
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