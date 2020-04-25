Сікорський: Набагато краще витратити гроші на захист України, ніж потім відновлювати її

"Україна відчайдушно потребує зенітних ракет для захисту своєї промисловості, своїх електростанцій, своєї інфраструктури. Я думаю, що набагато краще витратити гроші на захист України, ніж потім відновлювати її", - сказав Сікорський.

За словами міністра, було б краще, якби законопроєкт про допомогу США ухвалили раніше, але зазначив, що допомога вже в дорозі.

"Я думаю, президенту путіну варто було б визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, зважаючи на те, що ми допомагатимемо Україні стільки, скільки необхідно", - наголосив глава МЗС.

Водночас, на думку Сікорського, Європейський Союз міг би зробити ще більше, коли йдеться про військову допомогу Україні, хоча він зазначив, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС для України навіть вища, ніж у США.