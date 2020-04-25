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О'Хенлон: російські сили можуть "прискорити темп і збільшити кровопролиття" в Україні

03.05.2024 / 16:25
росія зараз активізує всю свою міць, щоб максимально використати вікно можливостей, що залишилося.

росія зараз активізує всю свою міць, щоб максимально використати вікно можливостей, що залишилося.

Країна-терорист прагне домогтися будь-яких успіхів на фронті, поки нова зброя від США для України ще не прибула на поле бою. Як пише The Hill, російські війська минулого тижня захопили кілька сіл на сході України і мають намір найближчими днями захопити додаткову територію.

Ракетні удари та удари безпілотників росії також стають дедалі ефективнішими, оскільки Україні не вистачає оборонного озброєння для відбиття атак.

"Але можливість для росії використати слабкість України швидко зникає, і в неї залишається мало часу, перш ніж американська зброя наповнить поле бою й активізує українські сили", - зазначає видання.

Як зазначив експерт аналітичного центру Брукінгського інституту Майкл О'Хенлон, російські сили можуть "прискорити темп і збільшити кровопролиття на 10-20 відсотків" у проміжку між оголошенням США про нову допомогу минулого тижня і моментом, коли ця зброя надійде в Україну.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, передбачив, що росія може ще прискорити наступ, з огляду на швидкість, з якою США направляють свою допомогу Україні.

Він зазначив, що це буде досить небезпечний період, поки не надійде значна частина допомоги. Однак він додав, що, на його думку, найнебезпечніший момент уже пройдено з огляду на те, що українці, зі свого боку, активізували використання зброї, яку вони берегли з осені минулого року, знаючи, що її запаси скоро буде поповнено.

"Я думаю, що вони втратять дуже невелику територію, або взагалі не втратять її, в наступні два-три-чотири тижні", - сказав Гербст.

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