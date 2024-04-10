Країни “G7” підписали декларацію про відновлення і розвиток інфраструктури України

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Укрінформ.

Країни “Великої сімки” підтвердили свою підтримку посиленню транскордонного зв’язку, включаючи інфраструктуру та побудову стійких ланцюгів постачання, а також інтеграцію транспортної мережі України через розвиток нових залізничних сполучень із європейською колією.

Про це йдеться в декларації, затвердженій за підсумками Саміту міністрів транспорту G7, участь в якому взяв віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У документі міністри транспорту G7 підтвердили, що відбудова України залишається ключовим пріоритетом.

“Ми продовжуватимемо працювати з українською владою, європейськими інституціями та міжнародними фінансовими інституціями через Багатосторонню координаційну платформу донорів (Multi-agency Donor Coordination Platform, MDCP) в Україні та залучати приватні інвестиції. Ми вітаємо розширення Платформи, яку було створено під час Міжнародного транспортного форуму (ITF) “Групи спільних інтересів для України” (CIG4U), а також Діалогу високого рівня ITF щодо України”, – говориться в декларації.

Міністри транспорту G7 вітають різноманітні ініціативи, спрямовані на стійкість глобальних ланцюгів поставок попри незаконну агресію Росії проти України, такі як український Чорноморський морський коридор та Програма Організації економічного співробітництва та розвитку в Україні. Вони визнають Ініціативу ЄС-Україна "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes) як вектор інтеграції України та Молдови в європейську транспортну зону та як постійні ворота до єдиного ринку ЄС і глобальних ланцюгів поставок.

Вони також підкреслили важливість українського Чорноморського морського коридору як економічного та ефективного експортного коридору через Чорне море, ініціативи щодо розмінування Чорного моря, а також виконання Угоди між ЄС та Україною про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Учасники Саміту наголосили на важливості відновлення зруйнованих транспортних систем для сприяння швидкому відновленню України від наслідків незаконної загарбницької війни Росії.

"Ми зобов’язуємося продовжувати роботу, спрямовану на реконструкцію стійких, розумних і безпечних транспортних систем в Україні, дотримуючись принципу "відновлювати краще, ніж було". Інфраструктура та транспортні системи України мають вирішальне значення не лише для відновлення економіки України та добробуту її громадян, але й для відновлення міжнародного транспортного сполучення, що принесе користь світовій торгівлі та ланцюгам постачання", – говориться в декларації.

За результатами зустрічі також було оголошено про створення Робочої групи G7 щодо ланцюгів поставок, щоб зосередитися на актуальних транспортних викликах.

Міністри транспорту країн G7 під час зустрічі у Мілані 11–13 квітня 2024 року під головуванням міністра інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні обговорили та обмінялися підходами щодо майбутнього мобільності. На Спеціальній сесії щодо співпраці з Україною Кубраков наголосив на потребах у відновленні енергетичного та транспортного секторів, а також інвестиційних можливостях для міжнародного бізнесу.