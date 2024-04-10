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The Guardian: США не планують брати участі у відповіді Ізраїлю на іранську атаку

15.04.2024 / 11:14
Ізраїль відповість на атаку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня, однак, масштаби ізраїльської відповіді ще не визначені. Водночас США не планують брати в цьому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN та видання The Guardian.

Як розповів телеканалу CNN неназваний ізраїльський чиновник, Ізраїлю ще належить визначити, чи "побити весь посуд", чи зробити щось більш зважене.

Водночас співрозмовник CNN додав, що варіанти відповіді на іранську атаку, ймовірно, будуть детально обговорені під час засідання військового кабінету Ізраїлю.

Водночас видання The Guardian повідомляє, що США не планують брати участі у відповіді Ізраїлю на іранську атаку. Як сказав журналістам представник Білого дому Джон Кірбі, президент Джо Байден попередив про це ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

"Майже все, що робив президент (Байден - ред.) з самого початку, починаючи з 7 жовтня, полягало в тому, щоб досягнути деескалації, спробувати обмежити можливості тут для ширшої регіональної війни", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. Як заявила Армія оборони Ізраїлю, майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю.

The Guardian, CNN, Ізраїль
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