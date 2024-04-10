-
-
Популярное в рубрике
Транзит української сільгосппродукції через Польщу з 1 квітня практично припиниться26.03.2024 / 09:10Последние новости рубрики
-
18:30
Стівен Кінг: Республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну
-
17:27
АТЕШ: російське командування ігнорує запити військових
-
14:21
Французька молодь готова воювати в Україні, - опитування
-
11:14
The Guardian: США не планують брати участі у відповіді Ізраїлю на іранську атаку
-
10:12
Країни “G7” підписали декларацію про відновлення і розвиток інфраструктури України
- 18:30
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
Камишін: Україна має ресурс у розмірі $6 млрд на закупівлю озброєнь
-
16:20
ISW: Розвиток оборонної промисловості України дозволить знизити залежність від західної допомоги
-
17:27
Гетманцев: Підвищення мінімальної зарплати позначиться й на багатьох інших виплатах
-
17:27
На ринку праці України найбільша кількість вакансій у категорії "Сфера обслуговування", - ЗМІ
-
16:25
Федоров: За працевлаштування переселенців роботодавці можуть оформити компенсацію в Дії
- 15:23
-
-
Популярное в рубрике
Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
-
01:54
Стайлери Dyson Airwrap Complete vs Airwrap Complete Long – який обрати? Огляд, характеристики, насадки, комплектація
-
17:15
Активный отдых с детьми - самые интересные варианты
-
13:06
Необычные типы вин, которые стоит попробовать
-
15:33
Может ли генетика быть причиной бесплодия?
-
01:33
Что такое Coca-Cola: история и состав
- 01:54
-
Популярное в рубрике
iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.Последние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрике
Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
-