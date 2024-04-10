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АТЕШ: російське командування ігнорує запити військових

15.04.2024 / 17:27
російське командування військами протиповітряної та протиракетної оборони ігнорує запити військових.

Про це повідомив агент руху "АТЕШ" із підрозділу протиповітряної оборони.

Вище командування не звертає уваги запити від військових частин, які відбивають повітряні атаки українськими безпілотниками в тилу росії.

"Повідомляється, що діючі системи ППО потребують ремонту для ефективного протистояння повітряним атакам. Однак, у військових частинах є серйозний брак запчастин, необхідних для проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

На заявки про постачання запчастин до підрозділів надходять відповіді, що їх немає. Усе передають на пріоритетні напрямки, такі як тимчасово окуповані території України.

ППО, АТЕШ
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