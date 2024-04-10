АТЕШ: російське командування ігнорує запити військових

Про це повідомив агент руху "АТЕШ" із підрозділу протиповітряної оборони.

Вище командування не звертає уваги запити від військових частин, які відбивають повітряні атаки українськими безпілотниками в тилу росії.

"Повідомляється, що діючі системи ППО потребують ремонту для ефективного протистояння повітряним атакам. Однак, у військових частинах є серйозний брак запчастин, необхідних для проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

На заявки про постачання запчастин до підрозділів надходять відповіді, що їх немає. Усе передають на пріоритетні напрямки, такі як тимчасово окуповані території України.