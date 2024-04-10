Стівен Кінг: Республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну

Гнівний пост Кінг опублікував у соцмережі Х (Twitter).

Письменник наголосив, що затримка прийняття пакета військової допомоги Україні фактично вбиває нашу державу.

«Радикальні республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор: путін, мабуть, сам себе щипає», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Стівен Кінг підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Після 24 лютого 2022 року він розірвав усі контракти із російськими видавництвами.