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Стівен Кінг: Республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну

15.04.2024 / 18:30
Американський письменник Стівен Кінг розкритикував республіканців у США за затримку військової допомоги Україні.

Гнівний пост Кінг опублікував у соцмережі Х (Twitter).

Письменник наголосив, що затримка прийняття пакета військової допомоги Україні фактично вбиває нашу державу.

«Радикальні республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор: путін, мабуть, сам себе щипає», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Стівен Кінг підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Після 24 лютого 2022 року він розірвав усі контракти із російськими видавництвами.

Кінг, Стівен Кінг
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