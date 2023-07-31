Лубінець звернувся до ООН з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей

"У доповіді уповноважена з прав дитини російської федерації (марія львова-білова - ІФ-У) повідомляє, що росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначає Лубінець, "під виглядом "добрих справ", евакуації чи відпочинку росія вивозить українських дітей на територію російської федерації чи тимчасово окупованого Криму… У доповіді також подається кількість дітей вивезених і влаштованих у прийомні російські сім’ї з тимчасово окупованих територій України (Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської і Запорізької областей)".

"Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на злочини, які постійно росія вчиняє щодо українських дітей та вжити негайних заходів задля припинення грубих порушень норм міжнародного права. Також закликаю сприяти повернення всіх дітей на територію України", - написав Лубінець.

Як поінформував Лубінець, він звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати Україні.

"Ми будемо працювати, допоки не повернемо кожну дитину додому, а для українських дітей, дім – Україна", - додав він.