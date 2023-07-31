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МО України: Для воїнів ССО запроваджено нову нагороду - Хрест Сил спеціальних операцій

31.07.2023 / 15:23
Для воїнів ССО запроваджено нову нагороду - Хрест Сил спеціальних операцій. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Повідомляється, що медаллю Хрест Сил спеціальних операцій нагороджуються військовослужбовці та працівники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за:

- бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

- високі особисті досягнення у службовій діяльності;

- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Першим в історії цю нагороду отримав Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України бригадний генерал Віктор Хоренко", - йдеться у повідомленні.

ССО, ЗСУ
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