Зеленський про народних депутатів: Або вони за Україну, або їм буде складно в Україні

Про це у своєму зверненні до українців повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Глава держави розповів, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбувся сьогодні в Івано-Франківську, громадам було представлено роботу центральної влади щодо Формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом.

«Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики, і є частина, у якій можуть допомогти. Зокрема, із тим, щоб у народних депутатів України був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути ухвалені всі закони, які потрібні для відкриття переговорів із Євросоюзом. І якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно – він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні», - повідомив Зеленський.