Politico: Перше місце в списку бажань України щодо військової допомоги посідає безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PoliticoPro.

Таке бажання, за інформацією видання, продиктоване тим, що Україна шукає нові способи ідентифікації російських цілей для своїх літніх кампаній.

У матеріалі йдеться, що Reaper був пріоритетом для України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Але якщо тоді українські військові прагнули використовувати БПЛА також для завдання ударів, то тепер він необхідний виключно для розвідки.

Що таке MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper – перший БПЛА мисливець-вбивця, розроблений для тривалого спостереження на великій висоті. Розробка - General Atomics Aeronautical Systems. Має турбогвинтовий двигун потужністю 950 кінських сил. Вантажопідйомність - 1700 кг. Максимальна швидкість - 482 км/год. Дальність - 1900 км.

Може перевозити до восьми ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire або чотирьох ракет Hellfire і двох бомб GBU-12 Paveway II вагою 500 фунтів (230 кг) з лазерним наведенням. У березні 2014 року пройшли успішні випробування з британською дворежимною ракетою Brimstone.