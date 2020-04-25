АТЕШ: спецслужби рф готують провокації, щоб звинуватити Україну в організації та проведенні терактів

Найближчим часом спецслужби агресора можуть готувати провокації, щоб звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів у російській федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ". За інформацією агентів руху, в рф планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, в яких, імовірно, виявлять саморобні вибухові пристрої. Диверсія може бути реалізована в найближчі 5 днів. Організатори обирають між двома найбільшими містами рф: санкт-петербургом і москвою. З огляду на ситуацію, "АТЕШ" закликає жителів вищезазначених міст утриматися від відвідування людних місць та велелюдних зібрань.