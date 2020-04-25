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Мінреінтеграції: Адаптація військовослужбовця, який повернувся з фронту, потребуватиме певного часу

06.05.2024 / 11:14
Родині, яка зустрічає військовослужбовця, варто бути готовою до того, що удома він може ще деякий час "воювати". Адаптація потребуватиме часу, протягом якого людина може переживати різні "післявоєнні" реакції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінреінтеграції.

Під час адаптації людина, що повернулась з фронту може переживати різні типи реакцій. Серед них:

  • фізичні,
  • поведінкові,
  • емоційні.

Фізичні можуть проявлятися у проблемах зі сном та прийомом їжі, тахікардії, головних болях або болях у м’язах. Поведінкові - в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо. Емоційні - у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції.

Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця.

Як полегшити адаптацію:

  • усвідомте та прийміть зміни, які відбулися з близькою людиною;
  • пам’ятайте, що у неї може змінитися система цінностей, певні речі стануть неважливими;
  • проявіть терпіння;
  • потурбуйтеся, аби в родині панувала атмосфера довіри;
  • враховуйте, що довіра ветерана до членів сім'ї та побратимів може відрізнятися;
  • поважайте особисті кордони близької людини.
адаптація
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