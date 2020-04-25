Мінреінтеграції: Адаптація військовослужбовця, який повернувся з фронту, потребуватиме певного часу

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінреінтеграції.

Під час адаптації людина, що повернулась з фронту може переживати різні типи реакцій. Серед них:

фізичні,

поведінкові,

емоційні.

Фізичні можуть проявлятися у проблемах зі сном та прийомом їжі, тахікардії, головних болях або болях у м’язах. Поведінкові - в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо. Емоційні - у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції.

Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця.

Як полегшити адаптацію: