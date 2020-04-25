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Калашніков: російські окупанти кидають у штурми малодосвідчених мобілізованих

06.05.2024 / 12:16
російські окупанти кидають у штурми малодосвідчених мобілізованих, а навчених бійців і техніку бережуть. Таку тактику помітили під час атак у районі Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужба 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", — розповів він.

За його словами, російські командири готові миритися з втратами серед недосвідчених мобілізованих, тому пускають їх у штурм першими. Якщо їм вдається закріпитися, пускають вже бійців з досвідом.

Калашніков вважає, що російські мобілізовані стають жертвами не лише своїх командирів, а й пропаганди, бо бояться здатися у полон.

Ще одною неправдою російської пропаганди є те, що у росіяни нібито багато снарядів. Насправді вони стали більше використовувати КАБи, бо з артилерійськими пострілами у них є проблеми.

"Так, ворог здійснює від 10 до 12 тисяч пострілів по лінії фронту, однак це не та кількість, яка потрібна для активних штурмових дій", — зазначає він.

Від ударів рф страждають не лише військові, а й мирні мешканці.

Калашніков
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