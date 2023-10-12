АТЕШ: росіяни роблять вигляд, що вивозять пошкоджену техніку на ремонт

Про це пише УНН.

«Повідомляється, що окупанти продовжують привозити підбиту техніку в цей регіон «на ремонт», як вони заявляють. Наші агенти з'ясували, як окупанти «чинять» цю техніку» ,- йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, замість ремонту та відновлення боєздатності, найчастіше техніка рф просто вирушає на металобрухт.

Це робиться, щоб уникнути питань про розмір втрат, задовольнити бажання деяких осіб приховати масштаби збитків.

Також АТЕШ наголошує на тому, що «в залежності від типу техніки це кілька добрих тон заліза. А значить і виручка за них досить велика» і ці кошти ймовірно йдуть «комусь у кишеню».