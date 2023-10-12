Войти | Зарегистрироваться
15:12

вторник,
17 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Кулеба пояснив свої слова щодо "важкої осені" для України

16.10.2023 / 15:23
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив свої слова щодо "важкої осені" для України і розповів про кроки, які здійнюються для запобігання негативним сценаріям.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"Я казав про "важку осінь" з декількох причин. По-перше, контрнаступ. Чим ближче до сезону, який зараз почався, – холодно, дощі, тим важче рухатися на полі бою. Друге – наближення (президентських – ред.) виборів в Америці. Власне, ми з вами вже побачили, як "закручується" картина", – заявив Кулеба.

Третьою причиною міністр назвав "дуже гострі" вибори в Польщі, вибори в Словаччині і відносини з іншими країнами Європи.

"Четверте – атаки росії на енергетичну інфраструктуру. Ми з вами розуміємо, що це питання часу, коли вони знову почнуть намагатися нас енергетично знищити. І п'ята причина, чому я про це говорю, є тренд… про спустошення складів, з яких нам постачають те чи інше військове обладнання", – зазначив глава МЗС.

За його словами, перший Форум оборонних індустрій був проведений у Києві саме для того, щоб простимулювати виробництво нової зброї і забезпечити сталість постачань.

Кулеба розповів, що зараз Україні постачається те військове озброєння, яке було заплановане раніше, а щоб запобігти "просіданню" постачань, українська влада почала системно працювати над збільшенням виробництва і в Україні, і за кордоном.

"Тема переговорів (з росією – ред.) може з'явитися виключно, якщо по усіх оцих напрямках, які я перерахував, ми допустили б "просідання" і скрізь був би негатив. Але оскільки цього просідання немає – ми його не допустили, то у нас зараз не тема переговорів домінує, а тема Формули миру президента Зеленського", – резюмував міністр.

Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 октября
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.