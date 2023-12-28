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У Криму партизанський рух «АТЕШ» зафіксував великий ешелон із російською військовою технікою

27.12.2023 / 10:12
На залізничному вокзалі в Джанкої тимчасово окупованого Криму партизани зафіксували великий ешелон із російською військовою технікою.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив партизанський рух «АТЕШ».

«Наші агенти виявили ешелон із військовою технікою рашистів на залізничному вокзалі в Джанкої. В ешелоні були помічені БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки і командно-штабні машини на базі ЗИЛ-131, а також інша техніка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти продовжують перекидати військову техніку на південь України, намагаючись зупинити створення плацдарму Сил оборони України на Херсонському напрямку.

Крим, АТЕШ
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