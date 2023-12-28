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Зеленський провів телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм

27.12.2023 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Провів телефонну розмову з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір'ю-церквою", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він повідомив, що подякував Варфоломію "за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру".

Зеленський також запросив представника Вселенського патріарха на наступну зустріч щодо Формули миру у Швейцарії.

Зеленський, Варфоломій
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