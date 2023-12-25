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У рф Буданова вже вдруге заарештували

26.12.2023 / 18:00
“Суд” рф виніс друге рішення про заочний арешт глави української військової розвідки Кирила Буданова.

Про це повідомили російські ЗМІ "риа новости" та "медиазона".

Разом із Будановим заочно заарештовано командувача Повітряних сил Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу та командира 383 окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка.

росіяни звинуватили їх у понад 100 “терактах”, зокрема в ударах безпілотниками по об’єктах на території рф, за час повномасштабної війни в Україні.

Для Буданова це вже другий заочний арешт у рф, оскільки у квітні після вибуху на Кримському мосту суд москви ухвалив аналогічне рішення.

Улітку пропаганда рф кілька тижнів розповсюджувала чутки, що Буданов був важко поранений чи навіть загинув, зокрема посилаючись на ексдепутата Ради Іллю Киву.

Буданов
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