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Мінреінтеграції: Близько 4 тисяч прийомних українських дітей опинилися на ТОТ або були примусово депортовані в росію

26.12.2023 / 16:25
Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або були примусово депортовані в росію. Захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде посилений українським урядом.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Органи опіки та піклування не в змозі забезпечити належний контроль за умовами проживання і виховання таких дітей. Неможливо також відслідкувати їх ймовірне подальше переміщення. Крім того, із багатьма сім’ями, на вихованні яких перебувають діти, наразі втрачено зв’язок і доля дітей невідома.

Тому нещодавно Уряд затвердив зміни, які стосуються повноважень керівників районних держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад. Тепер вони матимуть подавати до Нацполіції заяви про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію держави-агресора або які залишилися на ТОТ, або з якими відсутній зв’язок.

Проєкт постанови було розроблено за дорученням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук з метою посилення захисту прав статусних дітей в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, станом на грудень 2023 року офіційно було підтверджено депортацію понад 19,5 тисяч українських дітей. Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, якщо Україна повертатиме щодня по одній викраденій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років.

російська влада безперервно вивозить дітей з ТОТ на так званий "відпочинок" у різні регіони росії. Цей проект курує партія лідера країни-агресора рф володимира путіна "єдина росія".

В росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

В Офісі омбудсмена вважають, що насправді в росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера рф володимира путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів рф негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних росії територіях. Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала надіслати ці списки на електронну пошту [email protected].

Мінреінтеграції
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