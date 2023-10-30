У МО України оприлюднили втрати росіян за жовтень

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Генерал опублікував інфографіку.

Минулого місяця українські воїни знищили:

521 танк росіян;

843 бойових броньованих машини;

773 артилерійські системи;

48 реактивних систем залпового вогню;

26 установок ППО;

741 одиницю автотехніки і 86 одиниць спецтехніки окупантів.

Окрім цього, наші захисники збили п'ять російських літаків, вісім гелікоптерів, 425 безпілотників і 18 ворожих ракет.

"Тримаємо темп. Разом до перемоги", - звернувся Павлюк.