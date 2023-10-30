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У МО України оприлюднили втрати росіян за жовтень

02.11.2023 / 17:27
У жовтні українські воїни знищили 22 920 російських окупантів і 3494 одиниці озброєння і військової техніки ворога.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Генерал опублікував інфографіку.

Минулого місяця українські воїни знищили:

  • 521 танк росіян;
  • 843 бойових броньованих машини;
  • 773 артилерійські системи;
  • 48 реактивних систем залпового вогню;
  • 26 установок ППО;
  • 741 одиницю автотехніки і 86 одиниць спецтехніки окупантів.

Окрім цього, наші захисники збили п'ять російських літаків, вісім гелікоптерів, 425 безпілотників і 18 ворожих ракет.

"Тримаємо темп. Разом до перемоги", - звернувся Павлюк.

Павлюк
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