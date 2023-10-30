Опитування показало найбільші проблеми українців

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як наголосили соціологи, війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та її громадян.

"Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію. Друга топ-проблема – низькі зарплати та пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття", - наголосили у КМІС.

Соціологи констатують, що у всіх регіонах найбільше респондентів говорять про корупцію та низькі зарплати/пенсії.

54% опитаних переконані, що боротися з корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента/Офіс президента (43%) і умовно «старі» правоохоронні органи, як-от поліція, СБУ, прокуратура.

Проактивної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури очікують мешканці усіх регіонів.

"Корупція лишається потужним тригером для українців і, крім Перемоги, українці хочуть ефективної боротьби з корупцією. Результати цього опитування ще раз засвідчують увагу, яке населення приділяє корупції. Прикметно, що питання власного добробуту (як-от пенсії / зарплати, безробіття чи тарифи) менше турбує населення, ніж несправедливість через корупцію", - коментують соціологи.