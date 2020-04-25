Скібіцький: Результат війни залежить не тільки від нас

Про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що травень буде ключовим місяцем, коли росія намагатиметься дестабілізувати Україну, головним чином використовуючи військовий чинник. За його словами, навряд чи допомога США зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від низькотехнологічних, але руйнівних керованих авіаційних бомб.

"Генерал Скібіцький каже, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою. Навіть якби вона змогла відкинути російські сили назад до кордонів — перспектива, що стає дедалі віддаленішою, — це не припинило б війну. За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договором", - йдеться у повідомленні.

Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, вважає Скібіцький. До того часу росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". За його словами, російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуть плато до початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів. Це може призвести до того, що обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в іншому, то Україна втратить запаси першою, зазначив представник ГУР.

На його думку, хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку рф щонайменше на десять років. Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу, залишивши Україну в грі: "Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", - підкреслив Скібіцький.