Столичная подземка может изменить работу на выходных

Киевский метрополитен может изменить работу 15 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

«После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"», - сказано в сообщении.