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Столичная подземка может изменить работу на выходных

13.09.2019 / 16:48
Возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

Киевский метрополитен может изменить работу 15 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

«После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
метро, киев, футбол, Киевский метрополитен
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