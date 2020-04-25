Блінкен відвідає Близький Схід наступного тижня

За повідомленням AP, Блінкен вирушає до Саудівської Аравії у понеділок, лише через два дні після повернення до Вашингтона після поїздки до Китаю. Блінкен візьме участь у конференції Всесвітнього економічного форуму та зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомив, що Блінкен відвідає Ізраїль у вівторок, і ця зупинка не згадується в оголошенні Держдепартаменту про маршрут Блінкена.

З середини жовтня Блінкен курсує між Ізраїлем та більшістю його арабських та мусульманських сусідів, намагаючись збільшити допомогу цивільному населенню в Газі, запобігти поширенню конфлікту по всьому регіону та заручитися підтримкою планів відновлення та управління післявоєнною Газою. — відкрито підтримуючи право Ізраїлю на самооборону.

Наступ Ізраїлю в секторі Газа посилив політичний тиск у США: в університетах виникають пропалестинські протести, які викликають опір з боку тих, хто стверджує, що демонстрації переросли в антисемітизм.