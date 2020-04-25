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Сікорський: У нас немає жодних доказів того, що путін готується застосувати ядерну зброю

29.04.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не бачить причин для занепокоєння щодо можливості застосування рф ядерної зброї в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

"У нас немає жодних доказів того, що він (глава кремля владімір путін – Ред.) готується застосувати ядерну зброю", – зазначив Сікорський.

Польський міністр вказав, що російський правитель не може одноосібно ухвалювати рішення про ядерний удар.

"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися путіна", – сказав Сікорський.

Крім того, за його словами, США "дуже рішуче" заявили росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо рф піде на ядерний удар.

"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав глава МЗС Польщі.

ядерна зброя, Сікорський
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