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Орбан: Захід перебуває за крок від введення військ в Україну

22.04.2024 / 14:21
Прем’єр-міністр Угорщини вважає, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, однак, за його словами, він не дозволить втягнути у це Будапешт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.

Угорський прем’єр поскаржився на військові настрої, які нібито панують у європейській політиці.

"Європейські лідери вже занурилися у війну, вони сприймають війну як свою власну війну і ведуть її як свою власну війну", – зазначив Орбан, нагадавши, що спочатку йшлося лише про надсилання шоломів, а потім дійшло до жорстких санкцій, передачі літаків і мільярдів євро.

"Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем", – бідкається Орбан.

За його словами, світові війни ніколи не називають світовими війнами на початку.

"Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО", – заявив угорський прем'єр.

Варто зазначити, що в короткому дописі слово "війна" згадане 17 разів, а "світова війна" згадана тричі.

Орбан
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