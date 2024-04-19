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АТЕШ: За нездатність відбити українські повітряні атаки військовослужбовців рф позбавляють премій

23.04.2024 / 13:19
Українські партизани на окупованих територіях з'ясували, що російська ППО погано функціонує, а за нездатність відбити повітряні атаки Сил оборони України військовослужбовців підрозділів ППО позбавляють премій.

Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

«Наші агенти з кількох підрозділів протиповітряної оборони повідомляють, що військовослужбовців було позбавлено преміальних виплат через невдалі спроби відбити повітряні атаки з боку Сил оборони України», - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що командування частин після таких атак починає проводити службові розслідування та застосовувати до військовослужбовців дисциплінарні стягнення. На їхню думку, це мало стимулювати військовослужбовців, але на практиці виявилося навпаки.

Агенти руху говорять, що проблема полягає у стані техніки, яка використовується для відбиття атак. На їхню думку, ця техніка є старою і погано функціонує, що створює додаткові труднощі під час виконання завдань.

«Усе це негативно впливає на морально-психологічний стан військових колективів. Люди відчувають тиск і стрес, і багато хто з них шукає способів перевестися в інші підрозділи, де ситуація може бути більш сприятливою», - додали партизани.

АТЕШ
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