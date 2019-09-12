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Посол Франции: "нормандская четверка" может собраться до конца сентября

12.09.2019 / 16:15
Президент Франции Эммануэль Макрон активно работает, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась в сентябре.

Об этом заявил журналистам в среду, 11 сентября, посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента Республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту (нормандскую - ред.) встречу еще до конца текущего месяца. Президент Республики уделяет этому вопросу очень большое личное внимание, поэтому мы надеемся, что эта запланированная встреча может реализоваться", - сказал де Понсен.

Относительно ее повестки дня он заметил, что на его должности ему будет "немного неуместно вдаваться в детали этих переговоров, которые сейчас проходят очень интенсивно".

"Тем не менее, всем более-менее известны те пункты, которые рассматриваются, как, возможно, предварительные условия, - это реализация городских договоренностей, которая фигурирует в центре этих переговоров", - отметил дипломат.

Источник 

Нормандская четверка, Этьен де Понсен
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