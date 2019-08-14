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Данилюк рассказал, что нужно для "критической массы изменений" на Донбассе

14.08.2019 / 12:49
Совет национальной безопасности и обороны готовит заседание по Донбассу, а Офис президента готовит инвестиционный форум в Мариуполе и работает над встречей лидеров "нормандской четверки".

 

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью BBC.

"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось... Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение. Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано", - сказал Данилюк.

Данилюк не озвучил временные рамки, но пояснил, что речь идет о "комплекс мероприятий": "Любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекса мероприятий, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны".

О снятии "экономической блокады": "Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет.

Это не блокада, это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории. Эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО.

И, спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении.

Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет".

О "дорожной карте" президента: "Все, что касается Донбасса, наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализуется".

По мнению Данилюка, перемирие действует несмотря на провокацию, от которой погибли четверо морских пехотинца, ведь по статистике обстрелов, раненых и погибших "ситуация очень сильно отличается" от того, что было.

Секретарь СНБО констатировал, что эту провокацию не могли оставить без ответа ни Украина, ни страны-участницы "нормандского формата", поэтому команда Владимира Зеленского работает над встречей лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Если никакого ответа нет, это может превратиться просто в рутину. Нам всегда нужно иметь скоординированные внутренние и внешние действия", – сказал Данилюк.

Форум в Мариуполе, по его словам, Офис президента готовит на сентябрь: "Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов".

Данилюк пояснил: "Позиция Зеленского в том, что в любых действий должен быть результат. Только информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию. В регион нужно привлекать инвестиции: в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы – для этого нужны деньги.

Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес. Надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию.

Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформам, которые они поддерживают в Украине.

Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений".

Источник

Донбасс, СНБО, Данилюк, Нормандская четверка
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