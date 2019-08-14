Войти | Зарегистрироваться
14:54

среда,
14 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине представители ПЦУ выгоняют из дома онкобольного священника УПЦ

14.08.2019 / 13:12
На Ровенщине представители ПЦУ выгоняют из дома онкобольного священника УПЦ
Храм Пятигоры Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ полагают, что изготовление документов на приватизацию произошло в обход закона

В селе Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области, 9 августа, настоятель Рождества-Богородичного храма Украинской Православной Церкви получил извещение заказным письмом о необходимости выехать из церковного дома.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу УПЦ в Фейсбук, письмо направил бывший инициатор церковного конфликта, а теперь председатель приходского совета ПЦУ Игорь Щебет, назвав его уведомлением-предложением.

«Предлагаем вам освободить указанный дом вместе семьей в течение одного месяца, потому что этот дом нужен для проживания священника нашей общины», – говорится в письме.

Кроме того, в документе указано, что владельцами дома с надворными постройками по адресу: село Пятигоры, улица Центральная, 48 является религиозная община ПЦУ.

Верующие УПЦ полагают, что изготовление документов на приватизацию произошло в обход закона.

«Две недели назад к нам во двор уже приводили представителей БТИ, но я не позволил им сделать замеры, потому что открыто уголовное производство и вскоре будет суд, – комментирует иерей Виктор Довбенюк, священник Рождества-Богородичной прихода села Пятигоры. – Поэтому я не понимаю, на каких основаниях дом может принадлежать другой общине».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.