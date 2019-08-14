ГПУ закрыла «дело Драбинко», по которому Новинский был лишен депутатской неприкосновенности

«Дело Драбинко», по которому лидера "Оппозиционного блока" Вадима Новинского лишили депутатской неприкосновенности, закрыто, уголовное преследование нардепа прекращено.

Как со ссылкой на адвоката Новинского Олега Татарова пишут "Украинские Новости", дело закрыто соответствующим постановлением следователя ГПУ от 26 июля.

Таким образом, прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25 июня, которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных действий – либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд.

При этом с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко -2,5 года.

«Все это время Вадим Новинский пребывал в статусе свидетеля. Официального подозрения ему никто не вручал, хотя по факту, исходя из процессуальных документов ГПУ, следствие рассматривало его в качестве подозреваемого в совершении некоего преступления. Это грубейшее нарушение основных гражданских прав и свобод, а также принципа презумпции невиновности. Такой подход свидетельствует о том, что само досудебное расследование являлось формальным и преследовало совсем иную цель – манипулирование общественным мнением в политических целях», - сказал Татаров.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Верховная Рада вопреки решению Регламентного комитета дала согласие ГПУ на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Вадима Новинского.

ГПУ подозревала депутата в том, что он якобы являлся пособником в реализации преступного плана экс-президента Виктора Януковича по смещению предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана) с поста главы Церкви. По версии следствия, Новинский якобы был причастен к незаконному лишению свободы секретаря предстоятеля Александра Драбинко, который был замешан в громком деле похищения монахинь.

Между тем, Новинский проходил в этом деле как свидетель.