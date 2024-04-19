УЗА: До кінця травня Україна планує експортувати майже всі залишки зерна

Про це пише delo.ua з посиланням на видання "Інетерфакс-Україна".

"Наш прогноз, що ціна трохи збільшиться. Ми побачимо зараз на кінець сезону, що ціна трохи піде вгору, тому що Україна на кінець травня вже зможе експортувати майже всі свої залишки. Червень у нас пройде майже без нічого. Ціна у світі піде трохи вгору. У Європі врожайність буде меншою. Ціни будуть трохи кращими для наших сільгоспвиробників", - сказав він.

Проте, він оптимістично налаштований щодо покращення логістики, зокрема роботи портів Великої Одеси, що допоможе українським аграріям у 2025 році зосередитися на вирощуванні прибуткових культур і розширенні виробництва в усіх секторах агропромислового комплексу.

Однак, Горбачов зазначив, що в сезоні-2024 можливі складнощі через протидію Франції та Польщі доступу українського зерна на європейський ринок, включаючи можливе введення законодавчих і санітарних обмежень.

Водночас Горбачов вважає, що це спонукатиме український аграрний бізнес шукати нові ринки збуту.

"Логічно, що ми їх знайдемо. Чи буде це Африка, чи будуть додаткові обсяги в Азію, але все одно все зерно продамо. Десь знову буде конкуренція, десь доведеться в чомусь поступитися або щось добудувати. (...) Ми наступного року будемо ще сильнішими, тому що нам це необхідно", - резюмував президент УЗА і запевнив у високій адаптивності українського аграрного бізнесу.

Зауважимо, за попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).