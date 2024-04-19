Кучеренко: В Україні можуть переглянути тарифи на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Є очікування, і нарешті вони офіційно визнали й прораховують і розраховують (розмір тарифу на електроенергію для населення - Gazeta.ua) варіанти. Дійсно, рішення приймається не Міненерго, рішення буде приймати Уряд своєю постановою. Це дійсно так", - зазначив він,

За прогнозом Кучеренка, дефіцит коштів на все це існує.

"Але Міністерство готується разом з НКРЕКП, щоб, якщо буде така потреба, а мій прогноз, що, на жаль, буде, бо дефіцит коштів на все це", - сказав нардеп.

Він підкреслив, що кошти на відновлення енергосистеми треба шукати в різних джерелах. Це тариф на світло, зовнішня та бюджетна підтримка а також інвестиційні кошти.

"Є державні компанії, які залежать від бюджету, бо в них власник - держава, і вони тільки з бюджету можуть інвестувати в цей ремонт. Тому я думаю, що цей варіант, на жаль, виглядає реалістичним", - підсумував він.