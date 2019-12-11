По «УкрБуду» вопросы уже к новой власти, - депутат

Последствия краха строительной пирамиды компании «УкрБуд» могут быть непредсказуемыми. Но задача новой власти не просто найти варианты спасения компании, но и наказать виновных. Как пишет Капитал, об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Эксперты давно отмечали, что там растет пирамида, что обязательств намного больше, чем возможностей их выполнить. И сегодня кто-то должен будет покрывать эти обязательства, потому что последствия краха такой пирамиды мало предсказуемы. Сейчас будут искать какие-то вариантов спасения. В то же время, мы видим непонятные процессы — как одну фирму переоформляют на другую, как переходит контроль над какими-то «сладкими» объектами. И если власть не начнет расследование и не найдет, и накажет виновных в этой пирамиде, это будет свидетельствовать о том, что она просто перехватила «эстафетную палочку», — заявил народный избранник.

Он считает причиной того, что пирамида «УкрБуда» в принципе стала возможной, нецивилизованность строительного рынка в столице и отсутствие в городе эффективной власти.

«Мне не нравиться ситуация с застройкой, беспорядком, неуправляемостью, некомфортностью жилья в Киеве. Строительный рынок в Киеве, рынок коммерческой недвижимости — все происходит нецивилизованно. Точно также, как оно происходило и 10 и 15 лет назад», — констатировал эксперт.

Он также прокомментировал информацию о том, что Максим Микитась не конечный бенефициар аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар, и что из денег «УкрБуда» финансировали «сетку» для бывшего президента Петра Порошенко.

«На любой крупный бизнес возлагались финансовые задачи по финансированию политики и определенных структур. Это касалось и господина Онищенко с его бизнесом, это касалось „Нафтогаза“, других монополистов. И такая крупная компания как „УкрБуд“, думаю, тоже выполняла задачи партии и правителей. Не говоря уже о стоимости выборов на 205 округе (на котором баллотировался и проиграл бывший собственник „УкрБуда“ Максим Микитась, — Ред.). И здесь вопросы уже к новой власти. Сколько можно возмущаться какими-то неправильными действиями или неправильными бизнесменами? Есть новая власть, новая прокуратура, ГБР, другие органы. Если они молчат, если они ничего не могут сделать, значит они не только в теме, но и в доле», — заявил Кучеренко.

Напомним, ранее народный депутат Антон Поляков заявил, что инициирует создание следственной комиссии Верховной Рады, которая займется изучением ситуации вокруг строительной компании УкрБуд. Об этом народный избранник написал на своей странице в Telegram, отметив, что из компании вывели около миллиарда долларов.