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Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

11.12.2019 / 14:43
Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, гарантированная цена определена исходя из цены законтрактованного НАК объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", - отметил он.

Фаворов напомнил, что меморандум с МВФ обязывает Украину отказаться от режима PSO в части ценообразования с 1 января 2020 года, в то же время обязательство "Нафтогаза" поставлять газ населению и тепловикам сохраняется до 1 мая 2020 года.

По его словам, "Нафтогаз" в процессе обсуждений с правительством и МВФ предложил вариант hedge-цены (гарантированной - ИФ), поскольку при кризисном сценарии, включающем прерывание транзита через ГТС Украины, цена в Европе может превысить 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

"Кто не хочет рисковать и предугадывать какая цена будет в первом квартале – вот вам инструмент для ее фиксации. По дефолту потребление каждого застраховано. Но любой клиент, если он не согласен с нашей оценкой этого риска, имеет полное право нажать в личном кабинете на кнопку, и сохранить за собой право остаться в месячном продукте поставки", - сказал Фаворов.

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года с "гарантированной" ценой.

В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять его продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

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газ, цена на газ
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