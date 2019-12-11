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Джокер обнародовал доказательства финансирования Микитасем митингов «Свободы»

11.12.2019 / 13:56
Речь о передаче указанному лицу миллиона гривен

Пранкер Джокер обнародовал очередную скандальную переписку, на этот раз с известным киевским застройщиком Максимом Микитасем. В ней упоминается и имя депутата Киевсовета от ВО «Свобода», экс-главы Деснянского района Петра Кузика, передает СпецКорр.

В переписке идет речь о передаче указанному лицу миллиона гривен.

Стоит отметить, что представитель «Свободы» в Киевсовете за последний год внезапно разбогател и среди прочего купил квартиру своему помощнику.

Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию «Укрбуд», которая теперь приостановила все стройки в Киеве.

Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от «Слуги народа» Антону Полякову.

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен.

В СМИ не единожды писали о том, что члены ВО «Свобода», в частности экс-нардеп Игорь Мирошниченко в последнее время неоднократно пикетировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Начались акции протеста после заявления президента Владимира Зеленского в начале ноября о необходимости прикрыть коррупционные схемы в ГАСИ и отлучить от нее и Госгеокадастра многолетних «смотрящих» братьев Юрия и Алексея Горовых. Эксперты полагают, что переписка доказывает: Максим Микитась финансирует митинги, имеющие своей целью надавить на министра развития общин и территорий Алену Бабак и вернуть влияние Горовых на ГАСИ.

Микитась, Кузик
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