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МКІП: Шкода, завдана рф, сягає більш як мільйон вкрадених або зруйнованих музейних об’єктів

26.04.2024 / 13:19
росія вкрала або зруйнувала понад мільйон українських музейних об’єктів.

Про це повідомила директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар’яна Томин, передає УНН.

Шкода росії для об’єктів культурної спадщини становить більш як мільйон вкрадених або зруйнованих музейних об'єктів.

«Шкода, завдана російською федерацією, сягає більш як мільйон вкрадених або зруйнованих музейних об’єктів. Я кажу про ті об’єкти, які відносяться до Музейного фонду України, а це фактично є власністю українського народу. Тому шкода нанесена величезна», – повідомила вона.

Вона додала, що злочини проти культурної спадщини - це доказова база геноциду проти українського народу.

Томин
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