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Нардепи пропонують на період воєнного стану державне фінансування партій передавати на оборонні потреби

23.04.2024 / 09:10
Законопроєкт, ініційований народними депутатами з різних фракцій, пропонує на період воєнного стану всі видатки держбюджету, спрямовані на державне фінансове забезпечення політичних партій, у повному обсязі віддати на оборонні потреби, повідомили в пресслужбі фракції "Голос".

"Мало українців знають, що більшість політичних партій України щороку отримують мільйони гривень із державного бюджету на підтримку своєї діяльності. Лише у 2024 році на їх фінансування з держбюджету виділено 840 млн грн, що видається доволі цинічним, коли ці кошти могли би піти на зміцнення обороноздатності держави", - прокоментувала законопроєкт одна з його авторок, голова фракції "Голос" Олександра Устінова.

Законопроєкт, зокрема, пропонує спрямувати призначені на фінансування політичних партій кошти на діяльність Збройних сил України, мобілізацію та мобілізаційну підготовку, медичне забезпечення особового складу сил оборони, а також на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

У пресслужбі уточнили, що в державному бюджеті на 2024 рік на фінансування політичної партії "Слуга народу" передбачено 439 млн грн, "Європейська солідарність" - 126 млн грн, "Батьківщина" - 83 млн грн. Цього року буде відновлено і державне фінансування партії "Голос", якій виплатять за три роки 120 млн грн. Ще 148,3 млн грн було передбачено на фінансування "Опозиційної платформи - за життя", однак, оскільки партія заборонена, кошти залишаться в бюджеті.

У пресслужбі нагадали, що на сайті президента зареєстровано петицію про спрямування більшої частини державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони, яка вже набрала 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, у понеділок народні депутати зареєстрували законопроєкт №11189 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування на оборонні потреби коштів, направлених на державне фінансове забезпечення політичних партій". Ініціаторами закону стали близько 20 народних депутатів із різних фракцій і груп.

Устінова, фінансування партій
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