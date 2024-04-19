Мінфін: За І квартал 2024 року видатки держбюджету на сектор безпеки і оборони становили понад 400 млрд гривень

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"За січень-березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на оборону у березні спрямовано 173,1 млрд грн. Кошти були спрямовані на: