Пентагон: США створили логістичну мережу, яка дозволить доправити допомогу Україні впродовж днів

Про це заявив журналістам у вівторок речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну», - підкреслив Райдер.

Він підтвердив, що наразі докладаються зусилля на окремих напрямах, аби забезпечити доставку оборонної допомоги в Україну швидше.

«Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу», - наголосив Райдер.

Він також підтвердив, що, за оцінками Пентагону, доправити допомогу в Україну можна буде «упродовж днів».