Підласа: Передбачена США пряма бюджетна допомога Україні в розмірі 7,8 млрд доларів – це безвідсотковий кредит

Про це, згідно з повідомленням прес-служби апарату Верховної Ради сказала голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракції "Слуга народу"), передають Українськi Новини.

"Передбачена США пряма бюджетна допомога Україні в розмірі 7,8 млрд доларів – це квазікредит, оскільки він безвідсотковий. Крім того, Президенту США дозволяється його анулювання або списання. Із надходженням цих грошей у бюджет України наша потреба в міжнародному фінансуванні на цей рік буде повністю закрита", - розповіла Підласа.

Депутатка також зазначила, що законопроєкт, що розглянула Палата представників і буде ухвалювати Сенат, прописує чітку процедуру, де зазначено, що після 15 листопада 2024 року Президент США має право списати Україні 50% заборгованості за цим кредитом, а після 1 січня 2026 року ще 50%. Щоб це зробити, Президент має подати до Конгресу звіт з обґрунтуванням, чому він вважає, що потрібно списати заборгованість.

За її словами, після цього буде застосовуватися принцип мовчазної згоди.

Очікується, що після ухвалення Сенатом та підписання президентом США пакету допомоги гроші без затримок перераховуватимуться в бюджет України.

"Усі невійськові видатки у 2024 році ми зможемо профінансувати, а це означає, що уряд, Мінфін і певною мірою народні депутати можуть починати працювати над тим, щоб забезпечити цю міжнародну підтримку на 2025 рік також", - наголосила депутатка.