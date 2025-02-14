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пєсков: Під час телефонної розмови путіна і Трампа правовий статус Зеленського не обговорювався

14.02.2025 / 15:23
Україна братиме участь у переговорах щодо завершення війни, але головним візаві на цю тему будуть США.

Про це сказав речник кремля дмитро пєсков в коментарі першому каналу.

"Так чи інакше, звичайно, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звичайно ж, буде пов'язаний із залученням України", - додав пєсков.

При цьому він уточнив, що під час вчорашньої телефонної розмови путіна і Трампа "правовий статус Володимира Зеленського не обговорювався".

Також не обговорювалась можлива участь Європи у переговорах. За словами пєскова, європейцям тут "потрібно буде розмовляти з Вашингтоном, щоби якось застовпити своє місце". "Тому що ми, звичайно, розуміємо, що головним нашим візаві у цьому процесі є Вашингтон", - додав він.

пєсков
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