пєсков: Під час телефонної розмови путіна і Трампа правовий статус Зеленського не обговорювався

Про це сказав речник кремля дмитро пєсков в коментарі першому каналу.

"Так чи інакше, звичайно, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звичайно ж, буде пов'язаний із залученням України", - додав пєсков.

При цьому він уточнив, що під час вчорашньої телефонної розмови путіна і Трампа "правовий статус Володимира Зеленського не обговорювався".

Також не обговорювалась можлива участь Європи у переговорах. За словами пєскова, європейцям тут "потрібно буде розмовляти з Вашингтоном, щоби якось застовпити своє місце". "Тому що ми, звичайно, розуміємо, що головним нашим візаві у цьому процесі є Вашингтон", - додав він.