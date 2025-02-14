Войти | Зарегистрироваться
06:09

суббота,
15 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Українські військові порахувати, який миротворчий контингент необхідно розмістити в Україні

14.02.2025 / 14:21
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за підрахунком українських військових, для забезпечення миру в Україні потрібно розмістити миротворчий контингент у 100 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, його заяву транслював телеканал "Ми – Україна".

За словами президента, у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 12 лютого йшлося, зокрема, про гарантії безпеки для України.

"А що це – гарантії безпеки? НАТО? Сильна зброя, ракети, ядерна зброя? Якийсь стримуючий пакет. Або будемо будувати, як я сказав, НАТО в Україні. Тоді реально – зброя від вас, контингент від європейців і американців. І контингент не 5−7 тисяч, як про це якось говорили", – зазначив Зеленський.

Він розповів, що доручив українським військовим порахувати, який контингент необхідно розмістити в Україні для забезпечення миру.

"Я дав військовим нашим завдання: порахуйте, будь ласка, і покажіть мені точки. Ми намалювали мапу. У нас все готово, і я в Мюнхені (на цьоготижневій конференції з питань безпеки. – Ред.) можу про це говорити, не дуже відкрито, але там потрібно 100 тисяч людей", – заявив глава держави.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.