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Politico: США можуть відправити додаткових військових радників в Україну

21.04.2024 / 10:10
США розглядають можливість відправки додаткових військових радників у посольство в Києві, що є останнім проявом американської прихильності Україні, повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, пише Politico.

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони аналізувало і коригувало нашу присутність у країні в міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) при посольстві", - сказав Райдер у коментарі для Politico.

ODC "виконує різні консультативні та допоміжні місії (небойові), і, хоча управління укомплектоване винятково персоналом Міністерства оборони, воно вбудоване в посольство США і перебуває під керівництвом глави місії, як і решта посольства", - пояснив Райдер.

Він відмовився обговорювати конкретну чисельність особового складу "з міркувань оперативної безпеки".

З посиланням на американських чиновників Politico зазначає, що додаткові військові радники підтримуватимуть логістику і нагляд за зброєю, яку США відправляють Україні, а також допомагатимуть українським військовим в обслуговуванні озброєння.

Пентагон, Райдер
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