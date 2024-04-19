Politico: США можуть відправити додаткових військових радників в Україну

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони аналізувало і коригувало нашу присутність у країні в міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) при посольстві", - сказав Райдер у коментарі для Politico.

ODC "виконує різні консультативні та допоміжні місії (небойові), і, хоча управління укомплектоване винятково персоналом Міністерства оборони, воно вбудоване в посольство США і перебуває під керівництвом глави місії, як і решта посольства", - пояснив Райдер.

Він відмовився обговорювати конкретну чисельність особового складу "з міркувань оперативної безпеки".

З посиланням на американських чиновників Politico зазначає, що додаткові військові радники підтримуватимуть логістику і нагляд за зброєю, яку США відправляють Україні, а також допомагатимуть українським військовим в обслуговуванні озброєння.