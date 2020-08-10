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"Батькивщина" выдвигает своего кандидата в мэры Киева

10.08.2020 / 15:54
Партия "Батькивщина" выдвигает нардепа Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.

Об этом шла речь на брифинге лидера партии Юлии Тимошенко в субботу, 8 августа.

Прямая речь: "Я хочу, чтобы наша команда всеукраинская, и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на должность мэра Киева.

И мы ни на йоту не сомневаемся, что это будет среди всех кандидатов всех партий единственный профессиональный кандидат в мэры. И я убеждена, он сможет стать единственным профессиональным мэром за последнее время в Киеве".

Тимошенко также отметила, что "Батькивщина" будет выдвигать по всей стране почти 40 тысяч кандидатов в депутаты и "тысячи кандидатов на должность главы и кандидатов на должность мэров".

Сам Кучеренко назвал 3 основных приоритеты своей программы: полный аудит финансовой и бюджетной системы Киева, безопасность и комфорт проживания в городе и установление справедливых тарифов на коммунальные услуги.

Справка: Алексей Кучеренко был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III, V и VI созывов от избирательного блока "Наша Украина". Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 гг.

С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины".

Источник

мэр, Киев, Батькивщина, Кучеренко
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