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Лукашенко заявил о получении письма от Путина относительно "вагнеровцев"

10.08.2020 / 16:15
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что получил письмо от российского лидера Владимира Путина в отношении задержанных боевиков "Вагнера".

В письме содержались факты относительно задержанных боевиков.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

По словам Лукашенко, сейчас Следственный комитет Беларуси изучает факты, которые были изложены в письме Путина. При этом белорусский президент уверен, что задержание боевиков не повлияет на белорусско-российские отношения.

"Что касается перспективы, если кто-то ожидает, что у нас совершенно испортились отношения с Россией - ошибаетесь", - заявил он на избирательном участке в Минске.

Кроме того, Лукашенко отметил, что генеральные прокуроры России и Украины пока не приехали в Беларусь по делу о задержании боевиков "Вагнера" ​​и добавил, что его не интересует возможная провокация третьей стороны.

Напомним, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали более 30 боевиков частной военной компании "Вагнера", которые якобы приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами.

Украина просит выдать ей боевиков, ведь они участвовали в боевых действиях на Донбассе, однако Лукашенко заявил, что украинская и российская стороны должны самостоятельно решить этот вопрос.

Источник 

Беларусь, Лукашенко, боевики
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