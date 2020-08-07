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Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

07.08.2020 / 11:15
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками "Вагнера".

Об этом сообщает БЕЛТА

Прямая речь: "Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси".

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России и втроем, вместе с прокурором Беларуси, "решить эту проблему".

По словам президента Беларуси, если прокуроры РФ и Украины не приедут, то "вопрос решат" в Беларуси сами без них.

Резюмируя, Лукашенко отметил, что генпрокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться: "Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет".

Напомним: 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Президент Беларуси заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Источник

Беларусь, Лукашенко, боевики
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