Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков

Об этом шла речь в обращении Лукашенко к белорусам 4 августа

Прямая речь: "Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на Юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим".

По словам Лукашенко, Россия врет, когда заявляет, что задержанные в Беларуси "вагнеровцы" направлялись в Турцию, Африку или страну Латинской Америки: "Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленые на Стамбул, это легенда".

Президент Беларуси считает, что очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Лукашенко добавил, что в Беларуси "по-человечески" относятся к задержанным боевикам и "они рассказали все". С трибуны он призвал прекратить врать о Стамбуле, Венесуэле и тому подобное.

Прямая речь: "Прекратите, вы же уже опозорились... Мы родные люди. Мы беларусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не зрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

Напомним, 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе. Позже Беларусь сообщила, что получила запрос Офиса генпрокурора Украины на арест "вагнеровцев".

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